166 минут штрафа в матче НХЛ! Одну из массовых драк спровоцировал силовой приём россиянина

«Флорида» и «Оттава» подарили болельщикам девять голов и много взаимной агрессии.

В последнее время мы привыкли к горячему характеру матчей «Флориды» и «Тампы» в битве за корону Солнечного штата, но сегодня выяснилось, что «пантеры» не прочь повздорить и с любой другой командой НХЛ, если уж того требует ситуация. Минувшей ночью по московскому времени в гости к «Пантерз» пожаловала «Оттава», и хоккея в этой встрече было поменьше, чем бокса на коньках.

Уже на третьей минуте начало вечеру спаррингов положили форварды Дживани Смит и Марк Кастелиц. Они сцепились, словно на бегу, закружились в какой-то безумной карусели и хоть не нанесли друг другу ни одного нормального удара, но получили от судей по пять штрафных минут.

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Затем «Флорида» к началу второго периода сделала счёт 3:0 в свою пользу, забив в равных составах, в большинстве и меньшинстве, и тут уже команды, видимо, уверовав, что результат сделан, сосредоточились на агрессии. Это, кстати, было не так трудно, учитывая наличие в составах обоих соперников по одному задиристому брату Ткачуку.

Один из них, Мэттью из «Флориды», и спровоцировал следующую заварушку. На 24-й минуте форвард «пантер» крайне жёстко встретил Алекса Дебринкэта, а за партнёра по «Оттаве» вступился Джейк Сандерсон.

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Через три минуты подрались Радко Гудас от «Флориды» и Патрик Браун от «Оттавы», а ещё спустя две минуты в центре внимания оказались оба брата Ткачука. Мэттью сцепился с Дрейком Батерсоном, а Брэди – с Марком Стаалом.

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Куча стычек, драк, провокаций, а также двухминутных удалений – всё это не мешало «Флориде» планомерно увеличивать преимущество в счёте, и к концу второго периода «пантеры» вели уже 7:1. Однако главным героем хозяев выступил голкипер Алекс Лайон, к концу матча доведший количество сейвов до 56!

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Третий же отрезок принёс лишь один гол в исполнении «Оттавы» и новую порцию кулачных боёв. Так, на 52-й минуте Артём Зуб приложил у борта Смита, тот поднялся и пустился в драку, но за Зуба быстро вступился Кастелиц, имевший к Смиту счёты ещё со старта игры.

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Других спаррингов до сирены уже не состоялось, зато десятиминутные дисциплинарные штрафы разлетались как горячие пирожки. В результате на двоих «Флорида» и «Оттава» насобирали 166 штрафных минут, при этом досталось не только хоккеистам: на 54-й минуте судьи отправили восвояси раздухарившегося тренера «сенаторов» Ди Джея Смита, который закипел ещё после того, как Ткачука не наказали за силовой приём на Дебринкэте в начале второго периода.

Словом, повеселились команды от души. Ну а хоккейный итог игры получился для соперников диаметрально противоположным. Проигравшая «Оттава» официально лишилась шансов сыграть в плей-офф, «Флорида» же одержала важнейшую победу, закрепившись пока на седьмом месте Востока.

Но вся борьба с «Айлендерс» и «Питтсбургом» за места в зоне уайлд-кард ещё впереди, команды идут буквально нос к носу.