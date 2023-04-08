Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500+ очков

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». К концу третьего периода счёт 4:1 в пользу гостей.

Канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби оформил дубль и отдал результативную передачу. Таким образом, нападающий довёл свой бомбардирский счёт до 1500 очков в карьере. Теперь в активе Кросби 550 голов и 950 результативных передач.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «Питтсбурга» стал 15-м игроком в истории лиги, добравшимся до такой отметки. На 14-м месте располагается Пол Коффи, набравший 1531 (396+1135) балл. Лидирует же в списке лучших бомбардиров Уэйн Гретцки, записавший на свой счёт 2857 (894+1963) очков.