Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500+ очков

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». К концу третьего периода счёт 4:1 в пользу гостей.
Канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби оформил дубль и отдал результативную передачу. Таким образом, нападающий довёл свой бомбардирский счёт до 1500 очков в карьере. Теперь в активе Кросби 550 голов и 950 результативных передач.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «Питтсбурга» стал 15-м игроком в истории лиги, добравшимся до такой отметки. На 14-м месте располагается Пол Коффи, набравший 1531 (396+1135) балл. Лидирует же в списке лучших бомбардиров Уэйн Гретцки, записавший на свой счёт 2857 (894+1963) очков.
- 8 апреля 2023
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