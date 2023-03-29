Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби

Малкин повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» отметился двумя результативными передачами.

36-летний нападающий набирал очки во всех 12 выездных матчах регулярного чемпионата с «Детройтом» в своей карьере, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Подобные серии есть лишь у двух действующих хоккеистов лиги: Александр Овечкин отмечался результативными баллами в 12 выездных матчах с «Миннесотой», а Сидни Кросби набирал очки в своих первых 15 выездных матчах с «Баффало». Отмечается, что серия Овечкина по-прежнему активна, в то время как Кросби серию прервал.

Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев льда со счётом 7:4.

Материалы по теме
Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023