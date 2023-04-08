«Многим вратарям пришлось несладко, да?» Игрок «Торонто» объяснил, почему успешен Самсонов
Поделиться
Чешский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Давид Кемпф поделился мнением о выступлении российского голкипера Ильи Самсонова.
«Это хороший вопрос, потому что многим вратарям пришлось несладко в Торонто, верно? Он сильный парень с ментальной точки зрения, и он может справиться с давлением. Вот почему он преуспел», — приводит слова Кемпфа The Athletic.
Напомним, в нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 40 встречах, 38 из которых были в стартовом составе. Российский голкипер одержал 25 побед при 91,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,40. На счету вратаря четыре «сухих» матча. Всего в НХЛ Самсонов провёл 129 встреч, выиграв в 77 из них при общем 90,7% сейвов и показателе надёжности 2,68.
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
00:45
- 8 апреля 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:43
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:45
-
22:37
-
22:28
-
22:27
-
22:05
-
22:00
-
21:48
-
21:27
-
21:00
-
20:50
-
20:34
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:52
-
19:44
-
19:41
-
19:26
-
19:06
-
18:43
-
18:31
-
18:09
-
18:00
-
17:46
-
17:34
-
17:07
Партнерский контент