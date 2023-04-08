«Многим вратарям пришлось несладко, да?» Игрок «Торонто» объяснил, почему успешен Самсонов

Чешский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Давид Кемпф поделился мнением о выступлении российского голкипера Ильи Самсонова.

«Это хороший вопрос, потому что многим вратарям пришлось несладко в Торонто, верно? Он сильный парень с ментальной точки зрения, и он может справиться с давлением. Вот почему он преуспел», — приводит слова Кемпфа The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 40 встречах, 38 из которых были в стартовом составе. Российский голкипер одержал 25 побед при 91,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,40. На счету вратаря четыре «сухих» матча. Всего в НХЛ Самсонов провёл 129 встреч, выиграв в 77 из них при общем 90,7% сейвов и показателе надёжности 2,68.