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«Вашингтон» Александра Овечкина — худшая команда НХЛ в 2023 году, «Кэпиталз» «сливали» сезон ради уникального канадца?

«Вашингтон» — худший клуб года в НХЛ. Команда Овечкина «сливает» ради таланта поколения?
Егор Бульчук
Коннор Бедард
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Возможность побороться за Коннора Бедарда как компенсация по итогам неудачного сезона.

«Вашингтон» впервые за девять лет не попал в плей-офф НХЛ. Математические шансы на квалификацию в топ-16 оставались у «Кэпиталз» до 5 апреля по российскому времени, но реальная гонка закончилась раньше. Наиболее явный симптом того, что команда не станет «посиневшими пальцами» цепляться за уайлд-кард от Восточной конференции, проявился незадолго до дедлайна: «столичные» отправили в «Бостон» ведущего защитника Дмитрия Орлова и произвели ещё несколько обменов, невыгодных в моменте.

У неудачи «Вашингтона» есть несколько видимых причин. Основу составляют возрастные хоккеисты; они «съедают» значительную часть зарплатного бюджета, из-за чего клубу не на что купить сильную молодёжь.

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При этом представители умудрённого опытом ядра не работают в «Кэпиталз» так, как «Кэпиталз» им платит. Том Уилсон не сыграл ещё и 30 матчей, защитник Джон Карлсон – меньше 40. Евгений Кузнецов выдаёт рекордный сезон по количеству штрафных минут при средних показателях результативности. Никлас Бекстрём, самый давний друг Александра Овечкина, выходил на лёд лишь 35 раз и по итогу устроился на ужасающем показателе полезности «-23». Продвинутая статистика демонстрирует невысокую эффективность и в действиях самого Овечкина. Впятером они получили $ 39,66 млн за уходящий сезон – почти половину от общей платёжки.

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Впрочем, не исключено, что у провала «Вашингтона» есть и второе, скрытое от публики дно. В рамках календарного года, то есть с 1 января 2023-го, «Кэпиталз» набрали всего 30 очков – меньше, чем любая другая команда лиги. В последних девяти играх у них восемь поражений, а за два предыдущих месяца – только шесть побед. Что, если, простившись с кубковыми амбициями, «орлы» захотели включиться в борьбу за Коннора Бедарда – будущего первого номера драфта?

Трудно назвать такой план надёжным как швейцарские часы. Ещё в конце прошлого века лига ввела драфт-лотерею и обессмыслила игру в поддавки со стороны аутсайдеров. С тех пор отдельные нюансы внутри общего правила менялись с калейдоскопической быстротой, но в целом оно никогда больше не гарантировало худшим командам контракты с лучшими игроками.

На предстоящем драфте возможность заполучить первого номера сохранится за 11 клубами. Шансы неравны, хотя вероятность того, что первый номер отправится в офис главного аутсайдера, всегда будет выше.

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«Анахайм», на данный момент последняя команда НХЛ, будет открывать драфт с вероятностью в 18,5%. Процент «счастья» двух следующих команд – «Коламбуса» и «Чикаго» – составляет 13,5 и 11,5 соответственно. «Вашингтон» в этом списке – на задворках. «Кэпиталз» идут девятыми с конца, значит, их возможность заполучить первый пик исчерпывается 5%.

Впереди у «столичных» ещё пять матчей, но увеличить драфтовые перспективы будет непросто. Максимум, доступный «Вашингтону», –опуститься ниже «Ванкувера» и получить +1%. Проиграть остальным очень сложно. Расстояние между промежуточным 24-м местом «орлов» и 26-м местом «Филадельфии» – шесть очков.

Таблица регулярного чемпионата НХЛ

Ещё бо́льшая дистанция отдаляет Коннора Бедарда от остальных участников драфта. Таланты канадского нападающего не новость для хоккейных спецов, а после зимнего МЧМ – достояние широкой общественности. Пожалуй, ради самой возможности побороться за такого хоккеиста можно и проиграть пару-тройку матчей.

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