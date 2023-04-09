Кучеров во второй раз в карьере отдал 80 голевых передач в сезоне НХЛ

В эти минуты в Оттаве (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания матча счёт в матче равный — 3:3.

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поучаствовал в двух результативных атаках своей команды, отметившись двумя голевыми передачами. Таким образом, Кучеров набрал 109-е и 110-е очко в нынешнем сезоне и отдал 79-ю и 80-ю голевую передачу в этом регулярном чемпионатк.

Таким образом, Кучеров во второй раз в карьере смог пробить отметку в 80 голевых передач в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В первый раз такое достижение Кучерову удалось установить в сезоне-2018/2019 НХЛ, когда он набрал 128 (41+87) очков.