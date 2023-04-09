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Кучеров во второй раз в карьере отдал 80 голевых передач в сезоне НХЛ

Кучеров во второй раз в карьере отдал 80 голевых передач в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Оттаве (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания матча счёт в матче равный — 3:3.

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поучаствовал в двух результативных атаках своей команды, отметившись двумя голевыми передачами. Таким образом, Кучеров набрал 109-е и 110-е очко в нынешнем сезоне и отдал 79-ю и 80-ю голевую передачу в этом регулярном чемпионатк.

Таким образом, Кучеров во второй раз в карьере смог пробить отметку в 80 голевых передач в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В первый раз такое достижение Кучерову удалось установить в сезоне-2018/2019 НХЛ, когда он набрал 128 (41+87) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Бреннстрём, Дебринкэт) – 00:30 (5x5)   1:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 02:51 (5x4)   2:1 Готье (Гэмбрелл, Сандерсон) – 10:57 (5x5)   3:1 Браун (Кастелиц, Зуб) – 26:21 (5x5)   3:2 Хагель (Стэмкос, Кучеров) – 33:38 (5x3)   3:3 Хедман (Кучеров, Стэмкос) – 34:06 (5x4)   4:3 Дебринкэт (Пинто, Штюцле) – 39:43 (5x4)   5:3 Соколов – 42:07 (5x5)
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