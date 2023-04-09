Хайман — о 150 очках Макдэвида: лучший игрок мира продолжает раздвигать свои пределы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о результативности лидера своей команде Коннора Макдэвида в текущем сезоне НХЛ.

Напомним, в прошедшем этой ночью матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1), Макдэвид набрал 3 (2+1) очка и довёл общее число своих очков в сезоне до 151. Это помогло канадцу стать шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за один сезон.

«Шестой игрок, которому это удавалось, этим всё сказано. Особенно в наше время. Он, наверное, проводит один из лучших сезонов в истории. О нём можно говорить бесконечно – лучший игрок мира продолжает раздвигать свои пределы, становиться лучше сам и делать лучше команду.

Если спросить его самого, он не собирается становиться хуже в следующем году. Это не его цель. Зная его, он снова возьмётся за своё, будет работать над вещами, которые, по его мнению, ему надо улучшить… Хотя я не знаю, что бы это могло быть», — приводит интервью Хаймана пресс-служба «нефтяников».