Бобровский пропустил 6 игр «Пантерз» подряд. Сменивший его Лайон выиграл все эти матчи

Этой ночью в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Этот матч стал уже шестым для «пантер», в котором на лёд не вышел российский голкипер Сергей Бобровский. Во всех этих играх ворота «Флориды» защищал американский голкипер Алекс Лайон, который одержал победу в каждой из них при 95,6% отражённых бросков (194 из 203).

В 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ в активе Бобровского 24 победы и 23 поражения (в трёх играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,07. У Лайона стало 7 побед в 11 играх (90,5%, 3,04). Он повторил свой личный рекорд по числу игр в сезоне НХЛ.