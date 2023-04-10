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Должен ли Кравец продолжить работу с «Авангардом»?

Должен ли Кравец продолжить работу с «Авангардом»?
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Накануне завершилась финальная серия Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». Победу одержала казанская команда со счётом 4-1.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: должен ли главный тренер омичей Михаил Кравец продолжить работу с «Авангардом»?

Напомним, на старте регулярного сезона «ястребов» возглавлял Дмитрий Рябыкин. После неудачных результатов команды Рябыкина сменил Михаил Кравец. Под его руководством «Авангард» завершил регулярку на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 встреч.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги омичи в первом раунде были сильнее новосибирской «Сибири» 4-1, в следующем раунде «ястребы» всухую обыграли «Металлург» — 4-0.

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