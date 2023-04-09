Спорное судейское решение не остановило «Ак Барс»! Казань — в финале КХЛ

Главная команда Татарстана в пятый раз в истории сыграет в серии за Кубок Гагарина.

Академичная, трудовая победа «Ак Барса» в четвёртом матче финала Востока привела к непредсказуемым последствиям. Автор единственной шайбы Дмитрий Воронков пообещал через журналистов, что казанская команда не отпустит серию со счёта 1-3.

Дежурная фраза молодого форварда возмутила самого опытного защитника «Авангарда». 36-летний Антон Белов выдал короткий, но мощный спич: «Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодёжь любит поболтать языком. Мы готовимся к следующей игре. Он ещё сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице всё написано. Нет смысла обсуждать это».

Позднее казанские СМИ сообщили, что сотрудники омского аэропорта устроили «Ак Барсу» слишком строгую проверку перед вылетом в Казань. Действительно ли просмотр прошёл в условиях аномальной тщательности, остаётся только догадываться, хотя хоккеисты были недовольны взаправду. «А нельзя сделать так, чтобы из Казани в Омск их вообще не выпустили?» – интересовался Вадим Шипачёв.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выступил с более консервативным предложением. «Нужно больше идти на ворота, больше закрывать вратаря, скажем так, больше грязи. Не после свистка, не тыкаться, а идти на ворота, эту команду без крови невозможно обыгрывать», – сказал защитник в беседе с пресс-службой клуба во время утренней раскатки перед пятой игрой.

Команда Шарипзянова приняла его план как прямое руководство к действию. На седьмой минуте «ястребы» запустили броуновское движение на пятаке ворот Тимура Билялова, и дежурный наброс Алексея Береглазова вывел их вперёд.

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Под занавес стартового периода «Авангард» активировал своё главное оружие – большинство. В двух предыдущих встречах омичи по разу не забили в расстановке 5х3. На этот раз розыгрыш тоже шёл туго, но полторы минуты спустя «ястребам» помог рикошет: шайба нашла Рида Буше, и тому оставалось лишь расстрелять пустой ближний угол.

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На самом флажке отрезка казанцы остались впятером против четверых соперников, и оставшиеся 30 секунд до сирены показались вечностью из-за двух затяжных стычек. «Ак Барс», по собственному обыкновению, шёл вперёд тараном. Омские защитники остро отреагировали на серию добиваний и, пожалуй, впервые в серии ответили с симметричной жёсткостью.

Такая концовка обещала насыщенный и жаркий второй период, однако всё вышло с точностью до наоборот. «Авангард» успокоил ритм матча и встал стеной на пути противника, заблокировав 13 бросков. До голкипера Василия Демченко дошло вдвое меньше.

Несмотря на оборонительную тактику, именно омичи были ближе к голу. Несколько раз нападающие нижних звеньев «Авангарда» выходили из борьбы с неожиданным броском, а самый реальный шанс выпал на клюшку Сергея Толчинского. MVP позапрошлого плей-офф вывалился один на один с Биляловым, но буквально упёрся во вратаря и не сумел его переиграть.

Третий период начался для омичей с сеанса душа Шарко. Защитник казанцев Дмитрий Юдин нанёс потрясающий по точности бросок и уже к 20-й секунде отрезка сократил отставание до минимума.

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По мере приближения к финишу «Авангард» всё глубже вжимался в границы своей зоны и вскоре за это поплатился. Собрав все внутренние ресурсы, казанцы устроили головокружительную атаку. Сначала Вадим Шипачёв опроверг справедливость известной формулы «с метра? легко» – попал в штангу, находившись прямо перед ней. Через пару мгновений Кирилл Адамчук зарядил издалека и снял паутинку из ближней девятки. 2:2 – как и в третьем матче серии, «Ак Барс» отыграл две шайбы в течение одного периода.

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Во второй половине периода соперники обменялись незасчитанными голами. Защитник омичей Семён Чистяков попал убойным щелчком в сетку – увы для его партнёров, арбитры зафиксировали офсайд.

Позже форвард «барсов» Илья Сафонов по дуге обкатил Виктора Сведберга, пробился на пятак и завёз шайбу за ленточку. Кроме того, защитник корпусом подтолкнул Сафонова, и в результате последний врезался во вратаря. Сафонов упал на лёд, Сведберг – на Сафонова. Игрок «Авангарда» нанёс лежащему сопернику два удара в лицо. За эти действие арбитры выписали хоккеисту дисциплинарный штраф до конца матча. Первоначально судьи засчитали взятие, но по запросу «Авангарда» отправились пересматривать эпизод. После нескольких минут консультаций люди в чёрно-белом передумали – наверняка их решение будет обсуждаться ещё долго и жарко.

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В овертайме «Ак Барс» выглядел гораздо более свежим. Омичи часто ошибались даже в коротких передачах, с трудом выводили шайбу из зоны и даже не помышляли об атаках. Такое вряд ли могло продолжаться вечно – в итоге на восьмой минуте дополнительного времени Вадим Шипачёв всё же попал в ворота. И поставил эффектную точку не только в матче, но и в серии.

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Казанский клуб – первый финалист розыгрыша Кубка Гагарина. Его соперник станет известен ещё не скоро – ЦСКА и СКА сыграют как минимум два очных матча.