Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Ассоциация профессиональных хоккейных писателей опубликовала список из 32 номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи» сезона-2022/2023, в который вошли по одному игроку из каждой команды НХЛ. Данный приз ежегодно присуждается игроку, который лучше всего демонстрирует такие качества, как настойчивость, спортивное мастерство и преданность игре.

Одним из номинантов на индивидуальную награду стал российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов.

Напомним, последние два сезон Кныжов пропустил из-за восстановления после удаления грыжи, а также разрыва ахиллова сухожилия. Россиянин вернулся в АХЛ 25 января — через 623 дня после последней игры в составе «акул», а в НХЛ — 6 марта.

Помимо Кныжова, претендентами на «Билл Мастертон Трофи» стали такие игроки, как Якоб Сильверберг («Анахайм»), Клейтон Келлер («Аризона»), Ник Фолиньо («Бостон»), Крэйг Андерсон («Баффало»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Джордан Мартинук («Каролина»), Алекс Стэлок («Чикаго»), Эндрю Кольяно («Колорадо»), Бун Дженнер («Коламбус»), Джейми Бенн («Даллас»), Робби Фаббри («Детройт»), Дерек Райан («Эдмонтон»), Патрик Хёрнквист («Флорида»), Феникс Копли («Лос-Анджелес»), Мэйсон Шоу («Миннесота»), Алекс Бельзиль («Монреаль»), Коди Гласс («Нэшвилл»), Даги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Зак Паризе («Айлендерс»), Джимми Веси («Рейнджерс»), Дерик Брассар («Оттава»), Ник Силер («Филадельфия»), Крис Летанг («Питтсбург»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Сэмми Бле («Сент-Луис»), Пьер-Эдуар Белльмар («Тампа-Бэй»), Марк Джиордано («Торонто»), Брок Бёзер («Ванкувер»), Фил Кессел («Вегас»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Сэм Ганье («Виннипег»).