Сразу 5 россиян — в топ-10 кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ по версии The Athletic

Сразу пять российских вратарей попали в топ-10 главных претендентов на «Везину Трофи» по итогам сезона НХЛ по версии The Athletic. Североамериканские журналисты ориентировались на статистику Evolving Hockey.
Так, первое место занял голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который, согласно статистике, спас «островитян» суммарно от 52,7 гола. Пятым стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Голкипер «молний» спас свою команду от 27,5 гола. Шестое место занял вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (25), девятым стал Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс» (18,6), 10-м — Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» (17,9).
Топ-10:
1. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» — 52,7;
2. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз» — 44;
3. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз» — 38,8;
4. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» — 30,1;
5. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 27,5;
6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 25;
7. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» — 24,1;
8. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» — 20,6;
9. Илья Самсонов, «Торонто Мэйпл Лифс» — 18,6;
10. Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш» — 17,9.
Отметим, что одним из критериев для попадания в топ стала необходимость провести большую часть матчей своей команды.
«Везина Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему вратарю НХЛ.
- 10 апреля 2023
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