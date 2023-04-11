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Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о будущем вратаря Василия Демченко

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о будущем вратаря Василия Демченко
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал выступление российского голкипера омичей Василия Демченко в сезоне-2022/2023.

«Что касается Демченко, то я считаю, что Вася провёл прекрасный сезон. Благодаря работе тренерского штаба он добился мощного прогресса, поменял своё отношение к работе, к тренировочному процессу. Он один из сильнейших голкиперов КХЛ. С Демченко у нас есть договорённость, и мы в ближайшее время дадим подтверждение подписания контракта на два сезона. Искать ещё какого-то вратаря будет несправедливо по отношению к Андрею Мишурову, мы строим вертикаль. На сегодняшний момент у нас вратарская бригада сформирована», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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