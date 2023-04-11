Остон Мэттьюс побил клубный рекорд «Торонто», державшийся 42 года

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Форвард довёл свой снайперский счёт до 40 голов в нынешнем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Мэттьюс проводит пятый чемпионат, в котором забрасывает не менее 40 шайб. Американский нападающий побил клубный рекорд «Торонто» по количеству сезонов с 40+ голами. Ранее достижение принадлежало бывшему форварду «Мэйпл Лифс» Дэррилу Ситтлеру, который провёл рекордный четвёртый сезон 42 года назад — в чемпионате-1980/1981.
Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
- 11 апреля 2023
-
14:02
-
13:53
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:18
-
13:15
-
13:05
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:28
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
09:56
-
09:32
-
09:16
-
09:04
-
08:53
-
08:44
-
08:34
-
08:26