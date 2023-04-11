Остон Мэттьюс побил клубный рекорд «Торонто», державшийся 42 года

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Форвард довёл свой снайперский счёт до 40 голов в нынешнем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Мэттьюс проводит пятый чемпионат, в котором забрасывает не менее 40 шайб. Американский нападающий побил клубный рекорд «Торонто» по количеству сезонов с 40+ голами. Ранее достижение принадлежало бывшему форварду «Мэйпл Лифс» Дэррилу Ситтлеру, который провёл рекордный четвёртый сезон 42 года назад — в чемпионате-1980/1981.

Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.