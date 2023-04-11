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Остон Мэттьюс побил клубный рекорд «Торонто», державшийся 42 года

Остон Мэттьюс побил клубный рекорд «Торонто», державшийся 42 года
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Форвард довёл свой снайперский счёт до 40 голов в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Броди) – 37:47 (5x5)   1:1 Монтур (Вераге, Стаал) – 49:36 (5x5)   1:2 Таварес (Райлли) – 64:38 (3x3)

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Мэттьюс проводит пятый чемпионат, в котором забрасывает не менее 40 шайб. Американский нападающий побил клубный рекорд «Торонто» по количеству сезонов с 40+ голами. Ранее достижение принадлежало бывшему форварду «Мэйпл Лифс» Дэррилу Ситтлеру, который провёл рекордный четвёртый сезон 42 года назад — в чемпионате-1980/1981.

Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

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