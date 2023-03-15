Форвард «Торонто» Мэттьюс объяснил причину спада его результативности в текущем сезоне
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, что спад его результативности в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги связан с травмой руки.
«Меня это беспокоило. Мне казалось, что что-то не так. Я просто чувствовал, что… иногда я не мог делать именно то, что хотел. В последнее время, я думаю, что моя рука стала намного лучше и сильнее», — приводит слова Мэттьюса The Athletic.
Отметим, что Мэттьюс в текущем сезоне забил 31 гол и набрал 67 очков в 59 играх. В прошлом сезоне 25-летний форвард забил 60 голов и набрал 106 результативных баллов в 73 матчах и выиграл «Харт Трофи» (приз лучшему игроку регулярки в НХЛ). Его 0,53 гола за игру — это самый низкий показатель со времён его дебюта в лиге, отмечает the Score.
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