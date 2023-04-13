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Хет-трик Никиты Задорова принёс «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

Хет-трик Никиты Задорова принёс «Калгари» победу над «Сан-Хосе»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл Ноа Грегор, которому ассистировал Радим Шимек. Больше голов в первом периоде забито не было.

На 34-й минуте российский защитник Никита Задоров сравнял счёт. Эндрю Манджапане и Микаэль Баклунд отдали ему по одной голевой передаче. На 45-й минуте Задоров оформил уже дубль. Теперь ему ассистировали Маккензи Уигар и Назем Кадри. А на последней минуте игры Задоров оформил хет-трик.

Тем не менее «Калагри» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Шимек) – 10:26 (5x5)   1:1 Задоров (Манджапане, Баклунд) – 33:36 (5x5)   2:1 Задоров (Уигар, Кадри) – 44:01 (5x5)   3:1 Задоров – 59:00 (en)
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