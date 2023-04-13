Хет-трик Никиты Задорова принёс «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл Ноа Грегор, которому ассистировал Радим Шимек. Больше голов в первом периоде забито не было.

На 34-й минуте российский защитник Никита Задоров сравнял счёт. Эндрю Манджапане и Микаэль Баклунд отдали ему по одной голевой передаче. На 45-й минуте Задоров оформил уже дубль. Теперь ему ассистировали Маккензи Уигар и Назем Кадри. А на последней минуте игры Задоров оформил хет-трик.

Тем не менее «Калагри» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.