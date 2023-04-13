Задоров: если бы мне сказали перед сезоном, что сделаю хет-трик? Да, я бы на это поставил

Российский защитник Никита Задоров прокомментировал свой натуральный хет-трик в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в последнем для канадской команды матче в сезоне-2022/2023, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

«Если бы мне сказали перед сезоном, что у меня будет хет-трик? Ну да, я бы на это поставил. Кажется, я уже делал хет-трик, в «Лондоне». Но не уверен, не помню, но на профессиональном уровне ни разу. Были дубли в АХЛ, но хет-трик ни разу. Особенный момент. Шайбу с последнего гола, думаю, клуб оформит мне в рамочку», — приводит слова Задорова официальный сайт «Флэймз».

Напомним, Задоров стал вторым защитником в истории франшизы, которому удалось оформить натуральный хет-трик. Первым был Пол Райнхарт, который сделал это в 1986 году.

Тем не менее команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.