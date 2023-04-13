Задоров стал 13-м защитником в истории НХЛ с натуральным хет-триком

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В этом матче натуральным хет-триком отметился российский защитник «Флэймз» Никита Задоров.

Таким образом, Задоров стал 13-м защитником в истории лиги, оформившим натуральный хет-трик. До него в разные годы это удавалось Берту Корбо (1919), Брэду Парку (1971), Дику Редмонду (1973), Денису Потвину (1978), Джону ван Боксмееру (1981), Рейхо Руотсалайнену (1982), Полу Райнхарту (1986), Брайану Фогарти (1990), Элу Макиннису (1996 и 1998), Дастину Бафлину (2007), Джастину Фолку (2018) и Гаррету Спёрджену (2020).