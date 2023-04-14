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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Тимоти Лильегрен, Вильям Нюландер и Ноэль Аччари.

За «Рейнджерс» забивали Каапо Какко и российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этой встрече.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Торонто» и «Рейнджерс» выступят в плей-офф НХЛ.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии прошлого года обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Какко (Трочек) – 21:38 (5x5)   1:1 Лильегрен (Кемпф, Маккейб) – 43:09 (5x5)   2:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 46:26 (5x4)   2:2 Нюландер (О'Райлли) – 47:48 (5x5)   2:3 Аччари – 52:21 (5x5)
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