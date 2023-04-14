Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте игрового времени — отличился Лукас Кондотта, выведя «Монреаль» вперёд. На 10-й минуте усилиями Трента Фредерика «Бостон» сравнял счёт. На 15-й минуте «Брюинз» вышли вперёд усилиями Джейка Дебраска.
Во втором периоде «Монреалю» удалось сначала сравнять счёт благодаря шайбе Ника Судзуки, а затем и выйти вперёд за счёт гола Макйла Пеццетты. На 34-й минуте «Бостон» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Орлов.
На старте третьего периода Джастин Бэррон вновь вывел хозяев вперёд, однако на 49-й минуте игрового времени Чарли Койл снова сравнял счёт. Точку же в матче на 52-й минуте поставил Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова — 5:4 в пользу «Бостона».
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