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Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль»

Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте игрового времени — отличился Лукас Кондотта, выведя «Монреаль» вперёд. На 10-й минуте усилиями Трента Фредерика «Бостон» сравнял счёт. На 15-й минуте «Брюинз» вышли вперёд усилиями Джейка Дебраска.

Во втором периоде «Монреалю» удалось сначала сравнять счёт благодаря шайбе Ника Судзуки, а затем и выйти вперёд за счёт гола Макйла Пеццетты. На 34-й минуте «Бостон» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Орлов.

На старте третьего периода Джастин Бэррон вновь вывел хозяев вперёд, однако на 49-й минуте игрового времени Чарли Койл снова сравнял счёт. Точку же в матче на 52-й минуте поставил Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова — 5:4 в пользу «Бостона».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кондотта (Пеццетта, Тисдейл) – 03:26 (5x5)   1:1 Фредерик (Клифтон, Пастрняк) – 09:19 (5x5)   1:2 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 14:40 (5x5)   2:2 Судзуки (Эдмундсон) – 27:16 (4x4)   3:2 Пеццетта (Питлик, Тирни) – 28:24 (5x5)   3:3 Орлов (Лауко) – 33:58 (5x5)   4:3 Бэррон (Эванс, Питлик) – 41:09 (4x5)   4:4 Койл – 48:48 (5x5)   4:5 Пастрняк (Орлов, Бертуцци) – 51:00 (5x5)
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