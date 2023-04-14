Дебринкэт не хочет продлевать контракт с «Оттавой» и может быть обменян на драфте

Хоккейный обозреватель Брюс Гарриоч рассказал о том, что нападающий «Оттавы Сенаторз» Алекс Дебринкэт не горит желанием оставаться в столице Канады.
«Судя по тому, что я слышал сегодня утром, я думаю, что мы говорим о парне, который не собирается подписывать здесь контракт. Он сказал, что открыт для дискуссий, но я нашёл его ответ очень уклончивым. Он не показал никаких признаков того, что собирается продлить контракт.
«Сенаторы» не оставят его, если им не удастся добиться какого-то долгосрочного продления. Дверь у них открыта с тех пор, как они приобрели его в прошлом июле. Между Дебринкэтом, его агентом Джеффом Джексоном и Дорионом не было существенных дискуссий. Я думаю, что есть вероятность, что на драфте мы увидим обмен Дебринкэта», — сказал Гарриоч в интервью TSN.
В текущем сезоне Дебринкэт сыграл все 82 матча за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 66 (27+39) очков.
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