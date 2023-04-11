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Хоккеисты «Оттавы» выбежали на лёд во время матча, чтобы поздравить Жиру с 1000-м очком

Хоккеисты «Оттавы» выбежали на лёд во время матча, чтобы поздравить Жиру с 1000-м очком
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Канадский форвард «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере. Юбилейный балл пришёлся на результативную передачу на Тима Штюцле во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

На 18-й минуте Жиру ассистировал немецкому нападающему. После этого Штюцле побежал за исторической шайбой, пока остальная команда выбежала на лёд, чтобы отпраздновать юбилейное очко 35-летнего форварда. Сначала на Клода набросился лидер «Оттавы» Брэди Ткачук, а потом приехали и остальные хоккеисты.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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