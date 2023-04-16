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Ничушкин — лучший россиянин по полезности в сезоне, Овечкин и Кузнецов — в топ-5 худших

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал лучшим российским игроком сезона НХЛ по показателю полезности, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Форвард, проведя 53 матча, заработал общий коэффициент полезности «+15». На втором месте оказался нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич («+14»), третью строчку разделили защитники Александр Романов из «Нью-Йорк Айлендерс» и Михаил Сергачёв из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (у обоих — по «+13»).

Худшим российским игроком по этому показателю стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов («-30»), предпоследнее место занял нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов («-26»). В топ-5 также оказались Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» («-23»), Иван Проворов из «Филадельфии Флайерз» («-17») и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» («-16»).