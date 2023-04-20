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Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»

Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 7:3.

Уже на пятой минуте счёт голам открыл Роопе Хинц. На 12-й минуте удвоил преимущество Талйер Сегин. На 17-й минуте один гол отыграл Оскар Сундувист.

На 25-й минуте вновь забили хозяев – на этот раз точен был Джейми Бенн. Спустя минуту свой гол забил и российский нападающий Евгений Дадонов. На 32-й минуте забил за гостей Маркус Юханссон. А ещё через минуту сократил отставание до минимума Фредерик Годро.

На 37-й минуте Дадонов оформил дубль. В эту же минуту дубль оформил и Хинц. На 53-й минуте Хинц забил свой третий гол в матче.

Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями в этой игре не отметился.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хинц (Кивиранта) – 04:14 (4x5)   2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 11:20 (5x4)   2:1 Сундквист (Нюквист, Дамба) – 16:11 (5x5)   3:1 Бенн (Хинц, Хейсканен) – 24:07 (5x4)   4:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 25:34 (5x5)   4:2 Юханссон (Болди, Цуккарелло) – 31:54 (5x4)   4:3 Годро (Нюквист) – 32:05 (5x5)   5:3 Дадонов (Хейсканен) – 36:08 (5x5)   6:3 Хинц – 36:56 (5x5)   7:3 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 52:16 (5x4)
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