Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 7:3.
Уже на пятой минуте счёт голам открыл Роопе Хинц. На 12-й минуте удвоил преимущество Талйер Сегин. На 17-й минуте один гол отыграл Оскар Сундувист.
На 25-й минуте вновь забили хозяев – на этот раз точен был Джейми Бенн. Спустя минуту свой гол забил и российский нападающий Евгений Дадонов. На 32-й минуте забил за гостей Маркус Юханссон. А ещё через минуту сократил отставание до минимума Фредерик Годро.
На 37-й минуте Дадонов оформил дубль. В эту же минуту дубль оформил и Хинц. На 53-й минуте Хинц забил свой третий гол в матче.
Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями в этой игре не отметился.
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