В составе «России 25» на майское турне 19 представителей СКА
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В окончательном составе «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
Вратари: Дмитрий Николаев, Сергей Иванов.
Защитники: Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов.
Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов.
Напомним, первые матчи сборная «Россия 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.
Ранее тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».
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