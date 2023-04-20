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В составе «России 25» на майское турне 19 представителей СКА

В составе «России 25» на майское турне 19 представителей СКА
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В окончательном составе «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.

Вратари: Дмитрий Николаев, Сергей Иванов.

Защитники: Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов.

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов.

Напомним, первые матчи сборная «Россия 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.

Ранее тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».

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