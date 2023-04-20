Главный тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал об игре в Италии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев вспомнил времена своей игры в Италии.

«Намеренно выбирал разные страны, играя в России, Латвии, Дании, Финляндии, Германии, Швейцарии, Австрии и Италии? Когда развалился СССР и Латвия получила независимость, все посмотрели в сторону Европы. Мне предложили Данию, я несказанно обрадовался, потому что хотелось вырваться и посмотреть, что такое заграница.

Затем предложили Финляндию. От таких предложений не отказывались, потому что в 90-х хоккей в России был в упадке. Многие уехали в Финляндию, это направление считалось одним из топовых после НХЛ. Потом в карьере появились другие: Германия, Швейцария. Агент предлагал варианты, я мог отказаться, но поехал. Мне было интересно.

Где больше всего понравилось? Швейцария. В Финляндии понравился хоккей, а в Швейцарии жизнь – уровень очень высокий. Отыграл два с половиной года и помню, как жалко было уезжать в 34. Ещё агенту говорил: «Что же ты раньше мне Швейцарию не предложил, когда я был в соку, молодой, резкий и быстрый?»

Италия тоже красивая. Я жил на севере, в горах, в городе Мерано. Снимал дом, а во дворе росли лимоны, киви. По тем временам там было самое большое спа во всей Европе. Два парня из команды там работали, и мы каждый понедельник бесплатно ходили в баню.

Как в Италии с хоккеем? Сильнейшие команды играют в австрийской лиге, они объединились. Я туда поехал в 2006-м, в 37 лет – и можно сказать, что обманом. Мастерства хватало, чтобы играть на хорошем уровне, но больше хотелось пожить и завершить карьеру», — приводит слова Тамбиева Sports.ru.

Напомним, «Адмирал» в Кубке Гагарина во втором раунде уступил «Ак Барсу» 2-4 в серии.