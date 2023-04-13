Нападающий «Адмирала» Шевченко: ребята со слабой психикой у Тамбиева бы не играли

Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко рассказал о работе с главным тренером дальневосточников Леонидом Тамбиевым.

«Жёсткость Тамбиева? Преувеличение – сто процентов. Он требовательный человек, знает, чего хочет, подбирает каждого игрока в команду и выжимает из него максимум. У него нельзя работать спустя рукава. Поэтому мы все и прогрессируем. Тренер знает возможности игроков и требует, требует, требует. В итоге всё складывается так, как надо.

Психологической усталости от этого нет? Я уже привык к этому, морально готов. Могу сказать, что ребята со слабой психикой у Тамбиева бы не играли.

Он был требовательным как в Питере, так и во Владивостоке. Отношение к работе просто потрясающее, человек полностью отдаётся своему делу. И хочет, чтобы команда всё делала на максимуме. Знает, чего хочет, и твердо идёт к своей цели. Для него важно, чтобы в команде не было плохих людей.

«Плохие люди» – это те, кто не хотят работать? Да, те, кто не хотят тренироваться и ломают коллектив психологически. Надо впахивать, впахивать, впахивать, а им этого не хочется», — цитирует Шевченко «РБ Спорт».

Напомним, «Адмирал» в текущем плей-офф в первом раунде обыграл «Салават Юлаев» 4-2 в серии. В полуфинале Востока дальневосточники уступили «Ак Барсу» 2-4.