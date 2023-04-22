«Мы тоже хотим в эту сторону». Фастовский — о влиянии хоккея Ларионова на выбор Немировски

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о влиянии атакующего хоккея «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова на подписание новосибирским клубом контракта с главным тренером Дэвидом Немировски.

«Повлиял ли на решение хоккей Ларионова? Здесь дело не только в Игоре и в его хоккее, у нас много команд играет в такой хоккей. Мы тоже хотим в эту сторону. Это тренд мирового хоккея, а не у нас такие веяния появились. Просто хоккей — всё равно это зрелище, и, чтобы привлекать зрителей, нужно играть в активный, агрессивный хоккей с прицелом на атаку, чтобы голов было больше.

Тактика подбирается под тех игроков, которых нам удастся собрать, плюс упор, конечно, на своих воспитанников как был, так и остаётся. Этот вектор мы не меняем, эта задача остаётся в приоритете, и с Дэвидом это обговаривалось заранее», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.