«Предстоит немало работы». Курьянов — о своём назначении генменеджером «Авангарда»

Антон Курьянов прокомментировал своё назначение на должность генерального менеджера «Авангарда». Контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать. В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ. Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

Отметим, что Курьянов с 15 мая 2021 года был тренером «Авангарда», ответственным за нападение и большинство.