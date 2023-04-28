«Предстоит немало работы». Курьянов — о своём назначении генменеджером «Авангарда»

Антон Курьянов прокомментировал своё назначение на должность генерального менеджера «Авангарда». Контракт со специалистом рассчитан на два года.
«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать. В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ. Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.
Отметим, что Курьянов с 15 мая 2021 года был тренером «Авангарда», ответственным за нападение и большинство.
- 28 апреля 2023
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