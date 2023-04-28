«Авангард» официально объявил о назначении Курьянова генеральным менеджером

«Авангард» официально объявил о назначении Антона Курьянова на должность генерального менеджера, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что контракт подписан сроком на два года. Рашид Хабибулин переходит на должность ассистента генерального менеджера. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем назначении.

Курьянов на протяжении 13 лет был нападающим «Авангарда». После завершения карьеры игрока он стал тренером в омском клубе. С июля 2018 года по 14 мая 2021 года Курьянов был тренером по развитию игроков ХК «Авангард». С 15 мая 2021 года — ответственным за нападение и большинство.

Отметим, что на должность генерального менеджера «Авангарда» претендовал Леонид Вайсфельд, однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества.