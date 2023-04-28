Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Александру Овечкину

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» раскритиковал Национальную хоккейную лигу за то, что она позволила играть российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несёт ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несёт ответственность», — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 73 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.