Агент Хохлачёва: работаем над улучшением его контракта в «Спартаке», конфликтов нет

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Хохлачёва, прокомментировал ситуацию с контрактом хоккеиста в «Спартаке».

«У нас конфликт со «Спартаком» из-за условий контракта Хохлачёва? Абсолютно некорректная информация. На сегодняшний день у Александра действующий контракт с клубом. Никаких конфликтов со «Спартаком» нет. Мы работаем над улучшением контракта Хохлачёва», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

29-летний нападающий в регулярке сыграл 65 матчей, в которых отметился 19 шайбами и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 55 очков.