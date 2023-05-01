Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Хохлачёва: работаем над улучшением его контракта в «Спартаке», конфликтов нет

Агент Хохлачёва: работаем над улучшением его контракта в «Спартаке», конфликтов нет
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Хохлачёва, прокомментировал ситуацию с контрактом хоккеиста в «Спартаке».

«У нас конфликт со «Спартаком» из-за условий контракта Хохлачёва? Абсолютно некорректная информация. На сегодняшний день у Александра действующий контракт с клубом. Никаких конфликтов со «Спартаком» нет. Мы работаем над улучшением контракта Хохлачёва», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

29-летний нападающий в регулярке сыграл 65 матчей, в которых отметился 19 шайбами и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 55 очков.

Материалы по теме
В КХЛ начинается жара межсезонья! Интервью с известными агентами о главных переходах
Эксклюзив
В КХЛ начинается жара межсезонья! Интервью с известными агентами о главных переходах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023