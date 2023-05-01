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«Сиэтл» обыграл «Колорадо» в решающем матче 1/8 финала Кубка Стэнли

«Сиэтл» обыграл «Колорадо» в решающем матче 1/8 финала Кубка Стэнли
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они прошли в следующий раунд турнира.

Гости открыли счёт на четвёртой минуте второго периода, в их составе отличился датский форвард Оливер Бьёркстранд. Спустя четыре минуты нападающий забросил ещё одну шайбу, записав в свой актив дубль.

В концовке второго периода Микко Рантанен отличился голом и сократил отставание своей команды, однако больше отличиться в сегодняшней встрече «Колорадо» не смог, проиграв серию.

Отметим, «Колорадо» покинул турнир в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
01 мая 2023, понедельник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бьёркстранд (Гурд, Ларссон) – 23:24 (5x5)   0:2 Бьёркстранд (Толванен, Гурд) – 27:22 (5x5)   1:2 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 39:32 (5x4)
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