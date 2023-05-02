Голдобин принял решение продолжить карьеру в НХЛ
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Выступавший за магнитогорский «Металлург» форвард Николай Голдобин принял решение отправиться в Национальную хоккейную лигу, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.
«Николай принял решение продолжить карьеру в НХЛ, и надо только с уважением к этому отнестись. Он в Магнитогорске отыграл несколько лет, появилось желание поехать. Есть клубы, которые в нём там заинтересованы. Он парень с головой и характером, поэтому, я думаю, у него всё получится», — заявил Исаков.
Голдобин выступал за «Металлург» последние три года. В сезоне-2022/2023 27-летний форвард стал одним из самых результативных игроков команды. В 59 матчах Николай набрал 36 (19+17) очков.
Напомним, накануне «Металлург» сделал квалификационное предложение Голдобину.
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