«Металлург» сделал квалификационные предложения Голдобину, Дронову и Николаеву

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Хоккейный клуб «Металлург» сделал квалификационные предложения трём игрокам – нападающему Николаю Голдобину и защитникам Григорию Дронову и Илье Николаеву. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 27-летний Голдобин провёл 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 36 (19+17) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф Кубка Гагарина Голдобин забросил две шайбы в 11 встречах, достигнув показателя полезности «+2».

25-летний Дронов набрал 19 (8+11) очков в 41 игре регулярного чемпионата при показателе полезности «-4». В плей-офф у Дронова шесть (2+4) очков и показатель полезности «8».

21-летний Николаев отдал две передачи в 16 матчах прошлого регулярного чемпионата, имея показатель полезности «+1». В плей-офф Кубка Гагарина у защитника результативная передача в восьми играх и показатель полезности «+1».