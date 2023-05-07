Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бабаев: Воронков молодец, надо пользоваться шансом, он может быстро адаптироваться к НХЛ

Бабаев: Воронков молодец, надо пользоваться шансом, он может быстро адаптироваться к НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Шуми Бабаев выразил мнение, что «Коламбус» является удачным вариантом продолжения карьеры для экс-нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Недавно форвард подписал контракт с «Блю Джекетс» сроком на два года.

«В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко. Воронков молодец, надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость — его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике.

Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по-своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к Национальной хоккейной лиге», — цитирует Бабаева Legalbet.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

Материалы по теме
За неделю восемь россиян подписали контракты в НХЛ. Что их ждёт?
За неделю восемь россиян подписали контракты в НХЛ. Что их ждёт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023