Бабаев: Воронков молодец, надо пользоваться шансом, он может быстро адаптироваться к НХЛ

Агент Шуми Бабаев выразил мнение, что «Коламбус» является удачным вариантом продолжения карьеры для экс-нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Недавно форвард подписал контракт с «Блю Джекетс» сроком на два года.

«В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко. Воронков молодец, надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость — его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике.

Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по-своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к Национальной хоккейной лиге», — цитирует Бабаева Legalbet.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.