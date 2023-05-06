За неделю восемь россиян подписали контракты в НХЛ. Что их ждёт?

Несмотря на заверения в том, что сокращение лимита на легионеров поможет молодым игрокам получать место в КХЛ, они всё равно уезжают. За неделю после открытия рынка уже восемь игроков из КХЛ подписали контракты с американскими клубами. Не всегда это происходит из-за недостатка игрового времени: для многих НХЛ — это мечта, которую в России мало что может компенсировать. Что же ждёт их в чужой лиге?
н. Никита Чибриков («Виннипег») и н. Фёдор Свечков («Нэшвилл»)
Статистика Чибрикова в КХЛ: 31 матч, 1+1, «-7»
Статистика Свечкова в КХЛ: 27 матчей, 2+2, «-7»
Хотя корни у двух форвардов разные (первый — воспитанник московских школ, второй представляет «Ладу»), Никита и Фёдор стали связкой и в сборной страны, и в системе СКА. В «Спартак» они переходили вместе как часть компенсации за Никишина, и перед сезоном было ощущение, что они могут зайти в КХЛ. Однако при Борисе Миронове молодые в «Спартаке» шансов толком не получили, при Игоре Гришине на первый план выдвинулись другие молодые игроки. Давно писалось о том, что хоккеисты, игравшие пару лет назад в первом звене сборной России на МЧМ, уедут в клубы НХЛ.
У Свечкова в «Нэшвилле» интересная ситуация. Не совсем понятно пока, какой дорогой пойдёт клуб при легендарном Барри Тротце в качестве генменеджера. В концовке сезона молодой состав «хищников» играл очень достойно, хотя обходился без травмированных лидеров — в их числе были получающие $ 16 млн на двоих центры Дюшейн и Джохансен. При этом прекрасно показали себя в этом году сравнительно молодые Гласс, Новак и Пярссинен — каждому из них 25 или меньше. В общем, пока Свечков гарантированно отправится в АХЛ: глубина центров у его клуба достаточная.
Никита Чибриков
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
В «Виннипеге» ситуация интереснее. Летом 2024-го становятся неограниченно свободными агентами Шайфли, Хеллебайк и Блейк Уилер — и, скорее всего, клуб будет двигаться в сторону перестройки. Чибриков является одним из самых именитых проспектов «Джетс» и в фарм-клубе «Виннипега» должен получать лидирующее положение уже в новом сезоне: в системе клуба конкуренция на его позиции не особо существенна.
н. Максим Грошев («Тампа-Бэй»)
Статистика в КХЛ: 34 матча, 4+2, «-2»
В своё время СКА немало заплатил за игрока из «Нефтехимика», но на полтора года форвард фактически пропал из поля зрения. Вернулся он туда в прошлом сезоне, когда стал получать игровое время в бесконечно ротируемом составе. Несмотря на свою молодость, игрок стал важным игроком меньшинства и забросил две шайбы в ситуации «4 на 5».
Можно представить, почему «Тампа» решила взять игрока уже сейчас: такой типаж современные «Лайтнинг» обожают. Грошев нечасто шёл в тело, но выигрывал единоборства и не боялся борьбы. Для самого игрока ранний отъезд не кажется поспешным решением: фарм-система «Тампы» — одна из немногих, что реально делает хоккеистов лучше, а не просто кидает их в мутную воду АХЛ.
в. Георгий Романов («Сан-Хосе»)
Статистика в ВХЛ: 31 матч, 8 побед, 90,7% ОБ, 2,81 КН
Отъезд Романова — большая загадка. За время в «Авто» он не провёл ни секунды за основу, не поражая игрой в ВХЛ (как статистикой, так и вживую). Габаритный — да (195 см), но было ощущение, что над техникой нужно ещё годик поработать. С учётом того, что Владимир Галкин, судя по всему, становится вторым вратарём основы, Романов в новом году становился бы единолично первым номером «Горняка».
Сейчас его отъезд выглядит преждевременным: в АХЛ у клуба была пара 24-летних голкиперов Мякиниеми — Манн, ещё «Шаркс» подписали шведского вратаря Хрону из NCAA и владеют правами на голкипера канадской молодёжки Годро. С такой конкуренцией пока это выглядит поездкой в ECHL. С другой стороны, опыт игры в Америке обычно прибавляет цену игроку, который хочет вернуться в Европу — в любом случае хуже хоккеисту от отъезда вряд ли будет.
н. Виктор Неучев («Баффало»)
Статистика в КХЛ: 57 матчей, 4+8, «+2»
Неучев, по ощущениям, мог претендовать на место в третьем звене «Автомобилиста» после выкупа контракта Тарасова. Виктор в прошлом году периодически получал смены в первой тройке и место в бригаде большинства. По физике Неучев однозначно выглядел человеком, которому есть куда прибавить: легковесности образца предсезонки не чувствовалось, но мясом обрасти годик точно стоило. При этом по уровню чисто хоккейному к Неучеву вопросов нет, к Америке в этом плане он готов.
Виктор Неучев
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
В фарм-клубе «Сэйбрз» на его позиции большой конкуренции нет. Смущает разве что пример Александра Кисакова, игровой профиль которого немного схож с форвадом «Авто», но всё-таки динамовский форвард уезжал в АХЛ слишком уж лёгким.
з. Даниил Мисюль («Нью-Джерси»)
Статистика в КХЛ: 59 матчей, 0+7, «+21».
Отношение многих клубов НХЛ к защитникам третьей пары описывает цитата «Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». Несмотря на то что от современного оборонца вроде бы требуется в первую очередь доставить шайбу вперёд, определённый ренессанс чистых домоседов в НХЛ случился — показательны примеры Джейкоба Миддлтона или партнёра Карлссона по паре Джейкоба Мегны.
Даниил Мисюль куда чаще пользовался телом, чем клюшкой, но для третьей пары этого обычно и хватает. Говорить о ближайших перспективах игрока следует только с учётом этого фактора. У «Дэвилз» есть два леворуких молодых домоседа, тоже игравшие за молодёжные сборные — двухметровый канадец Баль (уже провёл 42 матча в этом сезоне) и финн Хатакка. Возможно, будут и обмены — в системе «Дэвилз» большой перекос в сторону леворуких игроков.
н. Иван Мирошниченко («Вашингтон»)
Статистика в КХЛ: 23 матча, 3+1, «0»
Обстоятельства отъезда Мирошниченко из «Авангарда» вкупе с безобразной сварой, которая происходит вокруг лидеров клуба, так и заставляют подумать о том, что неладно что-то в омском королевстве. С чего бы вдруг форварду, которому доверяли в команде и потихоньку привлекали в основу, вдруг уезжать в Америку, когда в новом году с учётом потерь команды он мог претендовать на куда более важную роль? Да и в финале МХЛ главный талант омской системы разочаровал и попал в запас в одном из матчей.
Клуб, впрочем, сохранил права и никаких парфянских стрел в спину уезжающему не кидал, расстались мирно. Другой вопрос, что ждёт Ивана в «Кэпиталз». Понятно, что сразу в основу, да ещё и на фоне совсем недавней болезни прорваться будет нереально. Массированной перестройки у клуба не будет, пока там Овечкин, но сменщик Питера Лавиолетта на тренерском посту должен будет больше доверять молодёжи: перспективы Мирошниченко должны быть более понятными после этого.
н. Дмитрий Воронков («Коламбус»)
Статистика в КХЛ: 54 матча, 18+13, «+13»
Своим мощным плей-офф Дмитрий показал полную готовность к НХЛ — и, если он не проведёт первый матч сезона в составе «Коламбуса», это будет очень удивительно. Впрочем, как и по «Вашингтону», здесь есть вопрос стратегический: возможно, «мундиры» захотят форсировать своё возвращение в плей-офф и летом пойдут на обмен кого-то из многочисленных молодых игроков.
Дмитрий Воронков
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Большой конкуренции на левом фланге «Коламбуса» нет: место Джонни Годро, конечно, сомнениям не подвергается, но вслед идёт Кент Джонсон, который является, скорее, центром и играл с края в рамках адаптации к НХЛ. Если он вернётся на позицию, то в теории Воронков может залетать даже в топ-6 — хотя, возможно, «мундиры» будут искать усиление на рынке свободных агентов после 1 июля. На данный момент третье звено смотрится наиболее логичным местом в составе для форварда.
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