Каменев рассказал, как отпразднует победу в Кубке Гагарина в родном городе

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал, что собирается привезти Кубок Гагарина в родной Орск (Оренбургская область).

«Отмечали с ребятами, собирались пару дней подряд. Это круто, так и должно быть! Отдыхали, восстанавливались, много эмоций ушло. Тяжёлый плей-офф был. Честно говоря, не знаю, где сейчас Кубок! Наверное, в клубе. Ребята пишут начальнику команду, кто в какое время хочет забрать Кубок, создаётся расписание. Я повезу Кубок в Орск, в родной город, там сделаем снова мероприятие на площади — в прошлом году очень много людей было, это круто! Приятно, что люди переживали, болели», — приводит слова Каменева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

За 27 матчей плей-офф КХЛ Каменев набрал 15 (11+4) очков, став вторым снайпером розыгрыша Кубка Гагарина.