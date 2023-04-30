Каменев: играл в СКА? Играл — это громко сказано, скорее мучился

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу в Кубке Гагарина и вспомнил время, когда он играл за СКА.

«Ак Барс» – самый упёртый соперник. К этой команде было большое уважение. Знали, что легко с ними не будет. Даже когда повели 3-1 в серии, мысли, что соперник легко сдастся, не возникало — даже наоборот. Соперник, прижатый к стенке — самый опасный. «Ак Барсу» при таком счёте терять было уже нечего. У «Ак Барса» опытный тренерский штаб. Его главный тренер – один из самых титулованных в КХЛ. Он знает, как куются большие победы. Не зря в Казани сделали такой выбор в непростой момент. Там много опытных ребят, поигравших на турнирах высочайшего уровня – чемпионатах мира, Олимпиадах. Самоотдача бешеная.

Все серии были разными. С «Северсталью» играли быстро. Это юркая команда, действующая через пас. С «Локомотивом» другая история. У Ярославля опытный, обученный коллектив. Игра с ним получилась намного плотнее, много борьбы. А с Питером, я бы сказал, было много грязи… Да, активно действовали в тело, но какие-то вещи делались некрасиво. Ну а насчёт Казани я уже сказал. Опытная команда. Есть забивающие ребята, есть мощные, силовые. В двух последних играх они показали, что умеют реализовывать.

В плей-офф в принципе без разницы, бьют тебя или нет. Здесь на первом месте результат. Ради него нужно всё терпеть и делать своё дело. Мы и терпели. Многие выходили, несмотря на серьёзные травмы. На протяжении всего плей-офф мы доказывали, что в любой ситуации остаёмся командой с характером.

Какие чувства к СКА? Не секрет, что я играл в Питере. Ну как играл… Играл – громко сказано. Скорее мучился. Толком играть мне не давали. Когда оказался в ЦСКА, началась другая история. Благодарен руководству московского клуба, которое произвело этот обмен. Спасибо тренерам, что поверили, поставили играть с такими классными партнёрами. Весь сезон я провёл в тройке с Серёжей Плотниковым и Костей Окуловым. Думаю, у нас неплохо получается. Спасибо им за такую игру», — цитирует Каменева «Спорт день за днём».

За 27 матчей плей-офф КХЛ Каменев набрал 15 (11+4) очков, став вторым снайпером розыгрыша Кубка Гагарина.