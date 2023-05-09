16-летний Гречный — об МХЛ: интересно, как буду выглядеть на фоне сверстников из России

Белорусский нападающий Илья Гречный прокомментировал переход в команду Молодёжной хоккейной лиги «Динамо-Шинник».
«Очень рад присоединиться к команде МХЛ. Это новый уровень, хочется посмотреть, как буду выглядеть на фоне сверстников из России. Рад находиться и помогать команде. Мне, как и Антону Круповцу, позвонил генеральный менеджер «Динамо-Шинник» Алексей Ефименко и предложил присоединиться к команде.
Сразу ли я согласился? Нет, мне дали время на размышление – и я принял это предложение», — приводит слова Гречного пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.
«Динамо-Шинник» был основан в 2010 году. На протяжении четырёх сезонов команда выступала в МХЛ, трижды выходила в плей-офф. Четыре раза принимала участие в розыгрыше Кубка мира среди молодёжных клубных команд, где три раза подряд занимала четвёртое место. В МХЛ «Динамо-Шинник» играет в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.
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