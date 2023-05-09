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Квартальнов — об удалении своего хоккеиста: это не украшает. По-мужски надо было

Квартальнов — об удалении своего хоккеиста: это не украшает. По-мужски надо было
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал удаление до конца матча со сборной «Россия 25» (1:5) нападающего Арсения Ковгорени. Молодой хоккеист получил 5+20 в третьем периоде встречи, ткнув соперника клюшкой со скамейки запасных.

«Поступок Ковгорени? Это не украшает. Надо было выйти, прыгнуть на лёд, скинуть перчатки и по-мужски сработать. Согласен, что это неприятный поступок. Но мы примем соответствующие меры», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске. Сегодня между сборными состоялся четвёртый матч.

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