Роман Ротенберг: Россия играла в день Великой Победы. Сегодня были обязаны победить

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над сборной Беларуси (5:1).

«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене, такая поддержка. И в такой день играли – Великой Победы. Мы были обязаны победить сегодня. Хорошо настроились в эмоциональном плане, были заряжены, восстановились физически. Слава богу, была возможность выспаться, а не как в Казахстане.

Но такие тяжёлые ситуации закаляют команду, тут как в бою – не бывает ничего идеального. Сейчас тоже будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Огромная благодарность команде, сыграли друг за друга. Сегодня всё было, горжусь командой. Работаем дальше. Продолжаем работать. Нам есть над чем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.