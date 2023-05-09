Роман Ротенберг: Россия играла в день Великой Победы. Сегодня были обязаны победить

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над сборной Беларуси (5:1).
«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене, такая поддержка. И в такой день играли – Великой Победы. Мы были обязаны победить сегодня. Хорошо настроились в эмоциональном плане, были заряжены, восстановились физически. Слава богу, была возможность выспаться, а не как в Казахстане.
Но такие тяжёлые ситуации закаляют команду, тут как в бою – не бывает ничего идеального. Сейчас тоже будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Огромная благодарность команде, сыграли друг за друга. Сегодня всё было, горжусь командой. Работаем дальше. Продолжаем работать. Нам есть над чем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 мая 2023
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:32
-
15:15
-
15:07
-
14:40
-
14:40
-
14:27
-
13:43
-
13:23
-
13:07
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:28
-
11:20
-
11:05
-
10:29
-
10:25
-
10:13
-
09:39
-
09:28
-
09:04
-
08:39
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35