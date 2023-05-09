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Ротенберг – о полных трибунах на сборной: народ не обманешь, народ всё видит

Ротенберг – о полных трибунах на сборной: народ не обманешь, народ всё видит
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал переполненные трибуны арены Красноярска во время матча команды со сборной Беларуси (5:1).

«Полные трибуны в Челябинске и Красноярске лучше всего доказывают правильность нашей идеи с поездкой по регионам? Народ не обманешь, народ всё видит. Полные трибуны везде. Уверен, что и дальше будут полные трибуны – и в Тульской области, и в Минске. Здесь нам надо продолжать работать и играть в тот хоккей, который нравится болельщикам. Мы играем ради болельщиков. Конечно, это главный индикатор, и такой хоккей нам нужен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске.

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