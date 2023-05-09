Глотов: дай бог, если в Красноярске будет команда КХЛ
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Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов прокомментировал возможное участие красноярского «Сокола» в КХЛ.
«Атмосфера на матче? Супер вообще! Всё шикарно! Всем хочу сказать большое спасибо! Всё очень понравилось, надеюсь, приедем ещё. Дай бог, если здесь будет команда КХЛ. Только с радостью приеду сюда. Красноярск – отличный город. Я здесь в первый раз. Сам я из Барнаула — не так далеко. Поэтому тёплые, родные места. Всё близко.
Был бы рад, если бы сборная приехала в мой родной Барнаул. Это огромный плюс. Мы были в Челябинске, там есть команда КХЛ, но всё равно люди очень активно болели, были рады видеть сборную. Нам удалось им устроить отличный праздник», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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