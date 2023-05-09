Порядин: спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам, благодаря им мы играем в хоккей
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Нападающий Павел Порядин оценил победу «России 25» над сборной Беларуси (5:1) и поздравил с Днём Победы.
«От матча остались очень хорошие эмоции. Нас во всех городах хорошо поддерживают, в Красноярске — тем более, потому что такой большой хоккей приехал в город, и нам очень хотелось порадовать болельщиков. Сегодня был большой праздник, и я думаю, что он получился.
Сегодня особенный день, День Победы, он дорогого стоит, мы должны сказать спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам. В такой день выходить на лёд в свитере сборной России — большая честь. И хотя хоккей — это игра, но благодаря им мы в него играем», — цитирует Порядина ТАСС.
Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.
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