Мичков: сегодня перед Россией была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть

Нападающий сборной «Россия 25» Матвей Мичков прокомментировал игру со сборной Беларуси (5:1) в День Победы.

«Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть. Выходили с двойным настроем. Слава богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму. Была нереальная атмосфера. Очень приятно, когда приходит столько народу смотреть и поддерживать сборную России. Тем более что сегодня был праздник. Очень хотелось порадовать болельщиков своей игрой. Надеюсь, что им понравилось.

Попытка лакросса? Хотелось бы, чтобы лакросс всегда получался. Но такова жизнь. Если бы всё получалось, то не было бы смысла работать. Ничего страшного. Есть следующие игры. Будем работать над этим компонентом, чтобы в следующий раз был гол, а не просто красивый момент.

Игра с Лихачёвым? Классное взаимодействие. Думаю, тренерский штаб увидел, что мы может сыграть вместе, и дал нам возможность попробовать. Думаю, у нас сегодня получилось неплохо. Единственное — нужно хладнокровнее реализовывать свои моменты. К сожалению, сегодня нам не удалось забить. Нужно работать и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. У нас есть определённая «химия» с Яриком, но нужно ответственнее относиться к моментам и забивать голы», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.