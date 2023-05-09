Каменский: игра между «Россией 25» и Беларусью в особенный день была важна обеим командам

Член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Валерий Каменский подвёл итог победы «России 25» над сборной Беларуси (5:1).

«Ребята молодцы, сегодня настроились на игру, чего не было в прошлый раз, что доказывает, что на любой матч нужно выходить с целью показывать максимум.

Конечно, сегодня особенный день, и не только для нас, ведь для белорусов это тоже очень важный праздник, поэтому обеим командам была важна сегодняшняя игра. Здорово, что сегодня пришли болельщики, они получили удовольствие от игры команд. Это говорит о том, что хоккей жив, я думаю, в Минске и Туле тоже будут полные трибуны», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.