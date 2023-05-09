Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: игра между «Россией 25» и Беларусью в особенный день была важна обеим командам

Каменский: игра между «Россией 25» и Беларусью в особенный день была важна обеим командам
Комментарии

Член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Валерий Каменский подвёл итог победы «России 25» над сборной Беларуси (5:1).

«Ребята молодцы, сегодня настроились на игру, чего не было в прошлый раз, что доказывает, что на любой матч нужно выходить с целью показывать максимум.

Конечно, сегодня особенный день, и не только для нас, ведь для белорусов это тоже очень важный праздник, поэтому обеим командам была важна сегодняшняя игра. Здорово, что сегодня пришли болельщики, они получили удовольствие от игры команд. Это говорит о том, что хоккей жив, я думаю, в Минске и Туле тоже будут полные трибуны», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.

Материалы по теме
Третьяк — о победе «России 25»: был советский хоккей в лучших отечественных традициях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023