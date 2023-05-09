Кожевников оценил победу «России 25» над Беларусью

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «России 25» над Беларусью (5:1) в День Победы.
«Ребята – молодцы, сегодня они после недавнего поражения сумели проявить характер и выиграли. Такие матчи и надо выигрывать, чтобы постепенно обретать характер победителей. И результат игры меня, в общем-то, не удивил. Потому что у нас собрана хорошая и добротная команда, в которой есть как молодые хоккеисты, так и опытные. К тому же в ней собраны уже наигранные связки.
Ни о каком-то расслаблении (после завершения клубного сезона. — Прим. «Чемпионата») речи быть не может. Они все молодые ребята, и каждый из них хочет показать себя с лучшей стороны и закрепиться в сборной России», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости».
Напомним, следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.
- 9 мая 2023
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