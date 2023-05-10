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«Каролина» разгромно обыграла «Нью-Джерси» и одержала третью победу в серии

«Каролина» разгромно обыграла «Нью-Джерси» и одержала третью победу в серии
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Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Мартин Нечас (дважды), Бретт Песке, Йеспер Фаст, Брент Бёрнс и Джордан Мартинук. Бёрнс и Песке также записали на свой счёт по одной результативной передаче.

За «Нью-Джерси» отличился нападающий Джек Хьюз с передачи швейцарского форварда Тимо Майера. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков не принял участия в игре.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

Следующий матч между командами состоится 12 мая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», начало – в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хьюз (Майер) – 01:55 (5x5)   1:1 Нечас (Мартинук, Славин) – 17:40 (5x5)   1:2 Нечас (Песке, Стаал) – 27:26 (5x5)   1:3 Песке (Друри, Стаал) – 29:52 (5x5)   1:4 Фаст (Мартинук, Чатфилд) – 31:07 (5x5)   1:5 Бёрнс (Котканиеми, Мартинук) – 32:46 (5x5)   1:6 Мартинук (Бёрнс) – 39:36 (5x5)
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