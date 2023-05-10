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«Каролина» разгромно обыграла «Нью-Джерси» и одержала третью победу в серии

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Мартин Нечас (дважды), Бретт Песке, Йеспер Фаст, Брент Бёрнс и Джордан Мартинук. Бёрнс и Песке также записали на свой счёт по одной результативной передаче.

За «Нью-Джерси» отличился нападающий Джек Хьюз с передачи швейцарского форварда Тимо Майера. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков не принял участия в игре.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

Следующий матч между командами состоится 12 мая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», начало – в 2:00 мск.