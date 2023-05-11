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Тардиф рассказал, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира

Тардиф рассказал, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос, сколько очков в рейтинг получат сборные России и Беларуси после чемпионата мира — 2023, на котором не сыграют из-за отстранения.

«Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — приводит слова Тардифа ТАСС.

За победу на чемпионате мира и олимпийском турнире команды могут заработать в рейтинге 1200 очков, за второе место — 1160 очков, за третье — 1120. Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере сборная России получила 1120 очков, национальная команда Беларуси — 860.

Напомним, второй год подряд чемпионат мира пройдёт без участия сборных России и Беларуси, которые решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) по-прежнему отстранены от всех международных турниров под её эгидой.

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